Обновленная Стратегия развития Нижегородской области будет утверждена до конца года

Обновленная Стратегия Нижегородской области будет утверждена до конца 2023 года. Фото: Никита Духник

Обновленная Стратегия Нижегородской области будет утверждена до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе Форума «Вместе мы можем больше!», который состоялся 28 августа на Нижегородской ярмарке.

- Среди предложений, озвученных экспертами в ходе стратегических сессий, огромное количество очень ценных дополнений. Нам нужно проанализировать их серьезнейшим образом, проверить на предмет реализуемости. До конца года мы должны утвердить Стратегию в новой редакции, - подчеркнул Глеб Никитин.

Стратегия развития Нижегородской области была разработана в 2018 году. К работе над ней было привлечено более 400 экспертов федерального и международного уровня, а в обсуждениях приняли участие свыше 4500 человек. Документ стал определяющим для региона на ближайшие 17 лет, однако за прошедшие годы многие из намеченных целей были достигнуты, а время диктует новые вызовы, поэтому документ необходимо актуализировать.

Мероприятие стало своеобразным итогом общественных обсуждений, которые проходили всё лето в разных районах Нижегородской области и самом областном центре. В общей сложности было проведено 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий, на которых представители власти, предприниматели, активисты и общественники озвучили предложения по дальнейшему развитию региона.