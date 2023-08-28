Стартовало строительство детской поликлиники в Кстове. Фото: Инспекция гос.строительного надзора Нижегородской области во "ВКонтакте"

Новую детскую поликлинику начали строить в Кстове. Об этом сообщает Инспекция гос.строительного надзора Нижегородской области.

Как отмечается, новое медучреждение будет относиться к Кстовской центральной районной больнице. Отмечается, что в поликлинике будет несколько этажей, при этом на втором этаже будет стационар, где будут размещены 15 коек. Всего поликлиника будет рассчитана на посещение 500 пациентов в день.

По информации источника, новое здание будет отвечать условиям беспрепятственного, безопасно и удобного передвижения маломобильных групп населения. Рядом с больницей для пациентов и их посетителей обустроят садово-парковую зону. Застройщиком объекта выступает ГКУ "Нижегородстройзаказчик".

В сентябре проведется проверка работ подготовительного периода.