Фестиваль «Научный форсайт» пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль “Научный форсайт” пройдет в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года и примет более 100 тысяч участников. Организатором мероприятия стал Мининский университет при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В проект также включены 11 педагогических вузов других регионов.

“Нижегородская область отличается сильными, признанными на мировом уровне научными школами: радиофизики и электроники, нелинейной динамики; металлоорганической химии; микробиологии; высоких технологий в медицине. И это далеко не полный список. Мининский университет в рамках фестиваля познакомит как нижегородцев, так и жителей других регионов с последними достижениями в этих направлениях”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В течение месяца на базе Мининского университета в онлайн и офлайн форматах будут проходить шоукейсы, лабораториумы, хакатоны, марафоны, митапы, научные практики, челленджи, stand-up, а также состоится ученый ужин.

“Перед страной стоит задача сохранить технологический суверенитет, а этот процесс требует большого количества талантливых инженеров и великих ученых. Поэтому основная наша аудитория - школьники и студенты. Мы хотим привлечь их в этот большой и интересный мир - в науку. В Нижегородской области есть все для того, чтобы их растить, в том числе опытные, имеющие серьезную репутацию в науке ученые – наставники, высокотехнологичные лаборатории”, - подчеркнул ректор педвуза.

Мининский университет к началу фестиваля записал серию лекций с учеными-наставниками: кандидатом физико-математических наук, доцент, деканом физического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского Александром Малышевым, деканом физико-технологического факультета Мининского университета Николаем Лапиным, кандидатом химических наук ННГУ им. Лобачевского Евгением Булановым, доцентом кафедры ННГУ им. Н.И. Лобачевского Надеждой Дюкиной и другими. Все выпуски «Научного форсайта» можно посмотреть на платформах ВКонтакте, YouTube, Rutube, Дзен и Одноклассники.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина