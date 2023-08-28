Александр Ф. Скляр и Мара выступят на нижегородском фестивале 2 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сцене под открытым небом выступят Александр Ф. Скляр и Мара во время фестиваля «Русское лето. Zа Россию», который пройдет в Парке Победы 2 сентября. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Как отмечается, участников фестиваля ждут выступления известных артистов, а также обучающие и спортивные мероприятия.

- Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. На сцене выступят любимые многими нижегородцами музыканты и поэты. Увлекательные VR-квесты, мастер-класс по робототехнике от технопарка «Кванториум», викторина по мотивам русских сказок, веселые аниматоры и вкусные угощения ожидают детей. И еще много интересного будет для посетителей, - рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, на главной сцене выступят российские богатыри. Продемонстрируют свои номера нижегородцы-атлеты национальной сборной Федерации стронгмена России, амбассадоры движения Юрий Кузьмин, Антон Листопад, Вячеслав Носов, Дмитрий Мельчанов.

Для посетителей фестиваля будет организован фудкорт, фотозона, полевая кухня. Кроме того, будет установлена интерактивная кабина Народного фронта, где каждый желающий сможет записать свое видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

Музыкальным хедлайнером «Русского лета. ZаРоссию» станет Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ». Слушатели также услышат песни «принцессы русского рока» Мары. Кроме того, для жителей выступит луганское трио «Собор» с исполнением русских народных песен, а в завершении вечера гостей ждет выступление солистки группы «Катюша» и рэп-исполнителя Рич.