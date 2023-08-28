Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 4 сентября Фото: Иван Макеев

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области в период с 29 августа до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, пожароопасность четвертого класса ожидается с 29 августа по 4 сентября, а в период с 30 августа по 4 сентября по юго-восточным районам Нижегородской области ожидается чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют жителям быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При получении информации о высокой пожароопасности лесов и торфяников – соблюдайте запрет на посещение лесов. Не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи лесных насаждений.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны.