Нижегородцы подрались в вагоне метро на станции «Пролетарская» 26 августа

Нижегородцы подрались в вагоне метро.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Пассажиры нижегородского метро устроили драку в вагоне. Конфликт произошел на станции «Пролетарская» поздним вечером 26 августа. Об этом очевидцы сообщают в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».
По словам очевидцев, никто не понял с чего началась драка. Но пассажирам пришлось экстренно связываться с машинистом и разнимать участников потасовки.
Как после сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в полицию заявлений по этой ситуации не поступало. Тем не менее сотрудники полиции нашли и опросили пассажиров, которые подрались.
– Участники инцидента заявили сотрудникам ОВД, что конфликт был исчерпан и претензий друг к другу не имеют, – отметили в региональном управлении МВД.
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