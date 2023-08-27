Нижегородцы подрались в вагоне метро на станции «Пролетарская» 26 августа

Нижегородцы подрались в вагоне метро. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пассажиры нижегородского метро устроили драку в вагоне. Конфликт произошел на станции «Пролетарская» поздним вечером 26 августа. Об этом очевидцы сообщают в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам очевидцев, никто не понял с чего началась драка. Но пассажирам пришлось экстренно связываться с машинистом и разнимать участников потасовки.

Как после сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в полицию заявлений по этой ситуации не поступало. Тем не менее сотрудники полиции нашли и опросили пассажиров, которые подрались.

– Участники инцидента заявили сотрудникам ОВД, что конфликт был исчерпан и претензий друг к другу не имеют, – отметили в региональном управлении МВД.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен