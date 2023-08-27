Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Нижегородской области

ДТП произошло поздним вечером 26 августа на трассе Выкса – Вознесенское – Сатис. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП произошло поздним вечером 26 августа на трассе Выкса – Вознесенское – Сатис.

46-летний водитель автомобиля «Датсун Хонда» ехал в направлении Выксы. На четвертом километре трассы он сбил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении.

В результате столкновения пешеход скончался на месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Отмечается, что водитель иномарки во время аварии был трезв.

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