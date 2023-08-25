Кинопоказы под открытым небом в Нижнем Новгороде завершатся 1 сентября

Летний кинотеатр.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Проект «Кинотеатр под открытым небом» завершится в парках Нижнего Новгорода в День знаний 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
У нижегородцев остается одна неделя, чтобы посмотреть кино прямо под ночным звездным небом. Так, ещё неделю кино продолжат крутить с 20:00 в парках «Дубки» и Свердлова. Посмотреть фильмы и мультфильмы можно будет и на Втором парковом озере и в Автозаводском парке.
Для комфортного отдыха горожанам рекомендуют одеваться по погоде, брать с собой чай, вкусняшки и пледы. Из-за погоды в программе могут быть изменения, поэтому следить за происходящим стоит в социальных сетях.
Подобные вечера оставят у нижегородцев только самые приятные впечатления. Здесь можно будет познакомиться с новыми людьми, найти общие интересы и вместе посмотреть кино на свежем воздухе.
Расписание кинопоказов:
Детский парк им. Я.М. Свердлова.
27 августа - "Васса", СССР, 1982, 138 мин., 0+
30 августа - "Чиполлино", СССР, 1972, 87 мин., 6+
Второе парковое озеро (по проспекту Молодёжный).
25 августа - "Легенды Орлёнка", Россия, 2021, 89 мин., 6+
26 августа - "Ехали в трамвае Ильф и Петров", СССР, 1971, 72 мин, 12+
Автозаводский парк, каток «Катушка».
27 августа - "Сибирский цирюльник", Россия, 1998, 179 мин., 16+
28 августа - "Команда мечты", Россия, 2019, 85 мин., 6+
29 августа - "Маруся фореva!", Россия, 2021, 81 мин., 6+
1 сентября - "Мия и я: Легенда Сентопии", Германия, Австралия, Бельгия,
Индия, 2022, 82 мин., 6+
Парк «Дубки»
27 августа - "Китайскiй сервизъ", Россия, 1999, 98 мин., 12+