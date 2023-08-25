Улицу Новую перекроют в Нижнем Новгороде до 8 сентября

Участок улицы Новой будет временно перекрыт. Фото: ЦОДД

Движение транспорта на улице Новой будет перекрыто в Нижнем Новгороде на две недели, сообщает городской дептранс. Согласно информации, ограничения вводятся в период с 6:00 26 августа до 23:59 8 сентября. Ограничения вводятся на участке в районе дома №9 и дома №8 и связаны с проведением строительно-монтажных работ.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отметили в департаменте.

Нижегородцам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.