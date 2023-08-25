Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 12:09

Улицу Новую перекроют в Нижнем Новгороде до 8 сентября

Ограничения вводятся в связи с проведением строительно-монтажных работ
Мария СОРОКИНА
Участок улицы Новой будет временно перекрыт. Фото: ЦОДД

Участок улицы Новой будет временно перекрыт. Фото: ЦОДД

Движение транспорта на улице Новой будет перекрыто в Нижнем Новгороде на две недели, сообщает городской дептранс. Согласно информации, ограничения вводятся в период с 6:00 26 августа до 23:59 8 сентября. Ограничения вводятся на участке в районе дома №9 и дома №8 и связаны с проведением строительно-монтажных работ.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отметили в департаменте.

Нижегородцам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.