Более 600 кредитов выдали нижегородцам для получения льготной IT-ипотеки Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 600 кредитов взяли нижегородцы для получения льготной IT-ипотеки с момента старта программы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, льготная ипотека появилась с мая 2022 года. За это время нижегородцы взяли кредиты на 4,47 млрд рублей.

-Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров по выдаче ИТ-ипотеки. За восемь месяцев действия программы в 2022 году было выдано льготных кредитов на 1,1 миллиарда рублей, за 7,5 месяца 2023 года – в три раза больше. Возросший спрос на ИТ-ипотеку связан с улучшением условий ее выдачи по решению Правительства РФ, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Льготный ипотечный кредит доступен граждан РФ до 50 лет, которые работают в IT-компаниях. Средний уровень заработка должен составлять от 120 тысяч рублей для организаций, которые расположены в городах-миллионниках и от 70 тысяч для других населенных пунктов. Зарплату оценивают за три месяца до заключения договора.

Требований к должности и образования заемщика нет. Нужно лишь работать в IT-компании минимум три месяца, а также подать заявку до 31 декабря 2024 года. Льготную ипотеку можно получить на квартиры в строящемся доме, на готовые квартиры, на индивидуальные жилые дома, а также на покупку участка для строительства дома.

Кроме того, в Нижегородской области существует и региональная мера поддержки для IT-специалистов. При участии в такой программе ставка уменьшается до 3%.