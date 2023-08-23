«5sta family» выступит на 120-летие нижегородского парка «Швейцария». Фото: группа парка «Швейцария» во «ВКонтакте».

Группа «5sta family» выступит на 120-летие нижегородского парка «Швейцария» 26 августа. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В эту субботу парк «Швейцария» отметил свой 120 юбилей. В общественном пространстве запланировано много праздничных мероприятий. Жители и гости города смогут познакомиться с историей парка через конкурсы, игры, экскурсии, мастер-классы, квесты. Кроме того, запланирована музыкально-танцевальная программа.

В парке будут разные локации, на которых будут театральные представления, танцевальные уроки, а также специальная музыкальная зона «Джаз на поляне».

Концертная программа запланирована с 14:00 до 22:00. Специальным гостем праздника станет группа “5sta family”.

- Будет также атмосферно, как и на Дне города, - уверяет мэр города.