Дом с окном Фальконье восстановят на прежнем месте в Нижнем Новгороде

Дом на улице Максима Горького, 131 восстановят на прежнем месте. Фото: АНО "Центр 800".

Дом с окном Фальконье вернется на прежнее место после проведения работ по продлению ветки метро в верхней части Нижнего Новгорода. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, дом располагается на улице Максима Горького, 131 в историческом квартале 1833 года и является ценным объектом архитектурной среды. На заседании экспертного совета при региональном Минграддеятельности, состоявшемся 22 августа, было принято решение разобрать этот и соседний дом №129, так как это необходимо для проведения работ.

Здания аккуратно разберут, а затем при помощи современной технологии 3-D сканирования восстановят в прежнем облике. Ранее в сети появилась концепция архбюро «Гора», затрагивающая исторический квартал 1833 года и градозащитники предположили, что она может быть реализована после того, как исторические здания уберут. В региональном Минграддеятельности подчеркнули, что эта концепция не поступала на рассмотрение.