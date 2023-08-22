Строительство 12 ФАПов завершилось в Нижегородской области.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) завершилось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На данный момент в достроенные фельдшерско-акушерские пункты поставляют медицинское оборудование. Прием пациентов начнется после прохождения лицензирования.
ФАПы достроены в деревне Железново и селе Вершилово Чкаловского района, в деревне Заболотное Сокольского района, селе Белбаж Ковернинского района, в деревне Бубенки и селе Егорьевское Княгининского района, в селе Кузятово Ардатовского района, деревне Турбанка Спасского района, селе Рогожка Сеченовского района, селе Строчково Городецкого района, в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района, а также в поселке Советский Большемурашкинского района.
Кроме того, еще по семи достроенным ФАПам подготовлены документы. Остается получить разрешение на их ввод в пользование.
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