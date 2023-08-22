Жанна Никонова: «В НГЛУ подвели итоги международного научно-образовательного проекта «Летний институт»

В НГЛУ состоялись итоговая аттестация участников и торжественное закрытие международного проекта «Летний институт». 25 молодых преподавателей и исследователей из 15 вузов стран Ближнего зарубежья (Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан) представили свои профессионально ориентированные научно-образовательные проекты, направленные на расширение партнерских взаимоотношений между российскими и зарубежными вузами в контуре социокультурной адаптации обучающихся в межкультурной полилингвальной образовательной среде.

Зарубежными коллегами были представлены 17 уникальных проектов по направлению «Социальные науки», ориентированных на укрепление межрегионального и международного научно-академического и культурного сотрудничества, экспорт российских научно-образовательных продуктов. Все предложенные инициативы были представлены в торжественной атмосфере и стали логичным завершением первого этапа масштабного проекта «Летний институт».

«Идеи, положенные в основу описания проекта, интегрировали возможности научного и академического взаимодействия зарубежных вузов, которые представляли молодые специалисты, в первую очередь с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, а также с вузами-партнерами по реализации проекта: университетом «Иннополис», университетом Волгатех, Княгининским университетом, МГУ им. Н.П. Огарёва, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Участниками проекта были предложены амбициозные и новаторские идеи по научно-образовательному взаимодействию через чрезвычайно разнообразный спектр форм сотрудничества (цифровые практикумы, конкурсы инноватик, научно-практические форумы и конференции, научные кейс-чемпионаты, научно-образовательные тренинги, альманах научных публикаций и т.д.) по широкой тематике направления «Социальные науки». Например, проект в области культурно-гуманитарного сотрудничества между университетами стран ШОС; издание международного научного журнала молодых учёных, магистрантов, аспирантов и докторантов для стран участников ШОС; создание сетевого сообщества молодежных инициатив: «С чего начинается родина…»; формирование единой цифровой образовательной среды Республики Беларусь и Российской Федерации в контексте информационного общества; унификация юридических терминов для перевода в парах языков английский – русский – узбекский; организация международного образовательного телемоста и так далее. Все предложенные инициативы планируется реализовать на этапе постпроектного сопровождения участников международного проекта «Летний институт».

Инициативы участников «Летнего института НГЛУ» планируется реализовать на этапе постпроектного сопровождения

По итогам презентации результатов участия в проекте все зарубежные специалисты получили удостоверение о повышении квалификации, а также сертификаты участников стажировочных площадок.

Фото: Пресс-служба НГЛУ