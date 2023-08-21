Часть улицы Свободы временно перекроют в Нижнем Новгороде 25 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезд по улице Свободы частично будет ограничен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Ограничения будут действовать с 8:00 25 августа до 23:59 27 августа. Движение транспорта будет прекращено между домами №32 и №57 на улице Свободы. Изменения связаны с ремонтно-восстановительными работами на участке дороги.

В связи с этим будет изменено движение некоторых маршрутов. Движение автобусов А-3, А-6, А-8, А-9, А-25, А-35, А-56, Т-29 и Т-59 планируется организовать в направлении улицы Коминтерна – по улицам Баррикад, Коминтерна, с разворотом на площади Славы. В направлении Красного Сормово маршруты будут ходить без изменений.