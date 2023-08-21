Музыкальный концерт «Берега родные» (6+) состоится в Нижнем Новгороде 21 августа Фото: Яндекс.Карты

Музыкальный концерт «Берега родные» пройдет в большом амфитеатре парка 800-летия Нижнего Новгорода, по адресу набережная Фёдоровского 8, 21 августа. Об этом сообщает Культурный центр «Традиция».

Концерт должен был состоятся вчера, но из-за непогоды его пришлось отменить. Сегодня выступления начнутся в 17:00. На концерт необходима регистрация, однако жителям, которые прошли регистрацию вчера, повторная проходить регистрацию не нужно.

Расписание:

17:00-17:30 Выступление резидентов Центра Пешков

17:30-18:30 группа «Партизан ФМ»

18:30-19:30 группа «Лампасы»