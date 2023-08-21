Нижегородская область заняла 57 место в рейтинге высоких зарплат Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородская область заняла 57 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Статистику составили специалисты РИА Новости.

Как отмечается, рейтинг составляли среди 85 субъектов РФ. Средняя зарплата с июня 2022 по май 2023 составила 59 тысяч рублей. Согласно исследованию, в Нижегородской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 19,2%. Процент жителей, чей заработок составил вдове выше, чем средняя зарплата по стране составил 5,4%.

На первом месте в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь 75% жителей получают зарплату выше среднего по стране. Второе и третье место занимают Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Доля работников с зарплатой выше среднего по России здесь составляет 61,4% и 60,8% соответственно.

Последнее место в рейтинге заняли Чеченская республика и Республика Ингушетия. Их показатели составили 10,1% и 8,8% соответственно.