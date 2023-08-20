Пьяный водитель протаранил столб на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба УГИБДД.

Водитель в нетрезвом состоянии врезался в столб на автобусной остановке по улице Коминтерна в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

По информации ведомства, 41-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Коминтерна в районе дома №166 в 14:00, он не справился с управлением и врезался в световую опору. Предварительно, мужчина находился за рулем пьяным.

ДТП произошло рядом с остановкой, но жители, которые находились рядом не пострадали. Мужчина, в свою очередь, получил травму головы и был доставлен в больницу №13.