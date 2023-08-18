Глава Краснооктябрьского района лишился должности. Фото: страница Рината Жалялова в социальной сети ВКонтакте

Глава Краснооктябрьского района Ринат Жалялов лишился должности из-за судимости. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вовк».

Ринат Жалялов был осужден и оштрафован из-за продажи участка с озером по заниженной цене. Кроме того, торгов за «землю» не проводилось.

По данным Нижегородского областного суда, дело Рината Жалялова рассматривается по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».

Новый глава Краснооктябрьского района будет назначен уже после выборов в губернаторы Нижегородской области.

Напомним, генпрокуратура требует 1,5 миллиарда рублей едино с осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей жены и бывших партнеров по бизнесу.

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