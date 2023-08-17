Молочный комплекс планируют построить в Нижегородской области за 3,2 млрд рублей Фото: Елена КРИВЯКИНА

Молочный комплекс планируют построить в Городецком районе за 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

АО «Приузолье» при поддержке Корпорации развития Нижегородской области планирует построить молочно-товарный комплекс на три тысячи голов. Кроме того, в проект также входит создание растениеводческого кластера по выращиванию кормов для животных.

Инвестор планирует заниматься производством молока, а также разведением голштинской, джерсейской и швицкой пород коров.

- Нижегородская область уделяет особое внимание обеспечению продовольственной безопасности. Сейчас мы можем обеспечить себя молоком и молочными продуктами на 82 процента и планируем показатель увеличивать, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Мощность производства составит около 30 тысяч тонн сырого коровьего молока в год. Проект поможет создать 120 новых рабочих мест. Ориентировочные сроки реализации 2024-2028 годы.