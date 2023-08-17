Кормухина, Белов и Джанго выступят в Дзержинске 10 сентября. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска.

Ольга Кормухина, Алексей Белов и группа Джанго выступят на праздничном концерте в Дзержинске 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.

10 сентября в Дзержинске проведут праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». На площади Дзержинского будет организован большой концерт, который начнется в 17:00. Для жителей и гостей города выступят коллективы Дзержинска, Нижегородской и Владимирской областей, а также приглашенные артисты.

В 19:00 на концерте выступит группа «Джанго», солистом является Алексей Поддубный. В 20:00 начнется выступление Заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. В завершении вечера состоится красочное лазерное шоу.

Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха в 15:00 посетителей ждет военно-историческая экспозиция и творческие мастер-классы, а с 16:00 – ретро-площадка с танцами и выступлением оркестра.