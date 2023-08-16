«Парад духовых оркестров» состоится в Нижнем Новгороде 19 августа. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Парад духовых оркестров» пройдет в Нижнем Новгороде в День города 19 августа. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Как отмечается, в фестивале примут участие духовые оркестры из разных регионов: концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Духовой оркестр имени Р.Д. Олексюка Истринского Дома культуры (Московская область), военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике и многие другие.

Кроме того, участником станет сводный детский оркестр Нижегородской области, в его составе детско-юношеский духовой оркестр WIWAT Арзамасского района, детский духовой оркестр Дома культуры г. Ворсмы, Духовой оркестр Центра культуры и искусства и детской музыкальной школы имени И.Т. Шестерикова «Фанфары хохломской столицы» из Семёнова. Основной площадкой для выступления станет улица Большая Покровская.

Программа:

С 10:50 до 11:30 плац-концерты пройдет:

- перед зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» (ул. Большая Покровская, 51а),

- перед зданием магазина «Художественные промыслы» (ул. Большая Покровская, 43),

- перед зданием Госбанка (ул. Большая Покровская, 26),

- перед ДК Свердлова (ул. Большая Покровская, 18),

- на Театральной площади (ул. Большая Покровская, 13).

В 11:30 от стадиона «Динамо» стартует парад оркестров, участники которого пройдут по Большой Покровской до площади Минина и Пожарского.

С 12:15 до 13:15 состоится сводный концерт оркестров у главной сцены на площади Минина и Пожарского.

Кроме того, с 16:00 до 20:00 будет проходить концерт участников фестиваля на открытом пространстве перед зданием «Художественных помыслов».