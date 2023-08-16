Нижний Новгород может получить звание новой культурной столицы России Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Звание новой культурной столицы России может получить Нижний Новгород. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в интервью NewsNN.

Недавно был открыт проектный офис президентского Фонда культурных инициатив. Это второй проектный офис в стране, он поможет получить бюджет на развитие различных проектов. Наталья Суханова считает, что для равномерного развития культуры в области, необходимо поддерживать муниципальные Дома культуры. Кроме того, важно, чтобы у нижегородцев был доступ к культурным событиям. Для этого в область привлекают федеральные деньги, поддерживают талантливых детей, увеличивают возможности «Пушкинской карты».

Также важной особенностью нижегородцев является удивительное желание жить в соответствии с традициями и ценить свое наследие.

Министр культуры Нижегородской области отметила главные культурные события региона. Среди них, международный фестиваль «Стрелка». В этом году он прошел в пакгаузах. Также после 800-летия Нижнего Новгорода инфраструктура города изменилась. Теперь у города есть возможность сотрудничать с ведущими музеями страны. Недавно в Нижнем Новгороде проходила выставка «Художник и сказка», которая стала очень популярной и привлекла федеральный минкульт. Также важным событием в городе стали лаборатории ГИТИСа и постановки с известными режиссерами.

Сейчас Нижний Новгород стал очень популярным среди туристов, которые хотят возвращаться сюда вновь. Однако Наталья Суханова отметила, что есть моменты, над которыми нужно поработать. Например, большой туристический поток может стать стрессом для учреждений, особенно для тех, которые хотят обслуживать качественно.