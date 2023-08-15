Правительство Нижегородской области планирует докапитализировать Фонд развития промышленности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Нижегородской области планирует докапитализировать Фонд развития промышленности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом.

По словам главы региона, этот инструмент уже показал свою эффективность. За пять лет фонд поддержал 96 проектов, 35 из которых получили поддержку в прошлом году. В общей сложности, за пять лет Фондом развития промышленности выданы займы на 20, 7 миллиардов рублей. В частности, только за прошлый год Фонд выдал займы на 12,8 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году тоже была проведена докапитализация фонда развития промышленности на 701,2 миллиарда рублей.

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