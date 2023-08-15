Четыре автобусных маршрута изменились в Нижнем Новгороде до 7 сентября

Перекрытие улицы Памирской. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Маршруты четырех автобусов изменились в Нижнем Новгороде из-за перекрытия улицы Памирской. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

С 6.00 15 августа до 23.59 7 сентября на участке улицы Памирской в районе дома №6 будут проходить ремонтные работы на инженерных сетях. На это время маршруты автобусов А-20, А-64, Т-13 и Т-86 будут изменены.

Движение автобусов в направлении Комсомольской площади организовано по улице Комарова с разворотом на пересечении с улицей Памирской, а дальше по улицам Комарова, Глеба Успенского, Композиторской, Баумана. Маршрут к станции метро Пролетарская проходит по тем же улицам в обратном направлении.

На улице Баумана в сторону Комсомольской площади организована остановка «По требованию». Автобусы также будут производить посадку и высадку пассажиров на остановках «ЖК Октава», «Улица Комарова», «Памирская улица». При движении к станции метро «Пролетарская», действуют те же остановки, но в обратном направлении

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