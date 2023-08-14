Картофель и огурцы подешевели в Нижегородской области в июле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области цены на картофель и свежие огурцы снизились в июле на 5,3-8,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.

Также уменьшилась стоимость репчатого лука. В июле цена снизилась на 12,2 процента.

Дешевле стали мука, подсолнечное масло, майонез, крупы и бобовые, а также макароны. В среднем их стоимость понизилась на 1,5-2,6 процента. На 0,3-0,7 процента снизились цены на молоко, молочную продукцию, сливочное масло и хлеб.

Однако в июле на 0,5-1,9 процента выросли цены на рыбопродукты, рыбные и овощные консервы, сыры, яйца. Растут цены и на мясо птицы, свинину – на 3,2-3,8 процента, а также на сахар – на 6,3 процента.

Таким образом, индекс цен на продовольственные товары в июле по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,74 процента.

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