Нижегородские власти скорректируют программу восстановления Харцызска

Губернатор Глеб Никитин посетил Харцызск с рабочим визитом. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области поручил скорректировать программу восстановления Харцызска, после рабочего визита в ДНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Глеб Никитин.

Посетив центральную районную больницу, в которой идет ремонт, а также МФЦ, Глеб Никитин отметил, что необходимо решить вопрос не только с внутренним состоянием зданий, но и с территорией вокруг.

Также губернатор Нижегородской области без предупреждения посетил одну из школ. Он пообщался с директором, завучем и другими сотрудниками.

Отмечается, что в школе уже стоит мебель от Нижегородской области, есть необходимая учебная литература. Также готовы пищеблок, столовая и спортзал.

– Но очевидно, что впереди ещё огромный путь, главное - мы понимаем следующие шаги. Все требует дополнительного контроля, по итогам этого визита будем корректировать программу восстановления территории и ее дальнейшего развития, – сказал Глеб Никитин.

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