Жара спадет в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жара спадет в Нижнем Новгороде на этой неделе – уже 14 августа столбики термометров опустятся до +24 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru

По данным портала, сильно высоких температур на этой неделе не ожидается. Начиная с понедельника, в регионе будет заметное похолодание. Вплоть до пятницы столбики термометров будут колебаться на отметке +24…+25 градусов. А в выходные будет еще холоднее - +19…+21 градус.

При этом в течение всей недели в Нижнем Новгороде и Нижегородской области вполне вероятны дожди. Однако сильных ливней ждать не стоит.