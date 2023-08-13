Ограбил цветочный магазин и украл тысячу рублей: жителю села Смольки грозит до семи лет лишения свободы

Житель села Смольки может сесть в тюрьму из-за ограбления цветочного магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летнему жителю села Смольки грозит до семи лет лишения свободы из-за ограбления цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от управляющей торгового центра о том, что в начале июля мужчина пришел в цветочный магазин, зашел за стойку продавца и украл деньги, которые хранились в кассе, при этом избив продавца. Всего мужчина украл 1200 рублей.

Следственный отдел МВД России «Горородецкий» завел уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину разыскали и установили его личность, оказалось, что это неоднократно судимый житель села Смольки.

Сейчас его заключили под стражу и проверяют на причастность к другим преступлениям.