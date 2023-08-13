Пьяный мужчина ударил 12-летнего ребенка палкой в Павлове Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пьяный мужчина ударил 12-летнего ребенка, который играл на улице со сверстниками, палкой. Инцидент произошел в Павлове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, 12 августа в дежурную часть обратилась с заявлением мать 12-летнего ребенка. Женщина и пострадавший мальчик рассказали, что ребенок играл с другими детьми в парке у мемориального обелиска погибшим заводчанам завода Гидроагрегат-восход в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Местному жителю не понравилось шумное поведение детей. Он подошел к ребятам и после словесной перепалки взял палку, которая лежала на брусчатке, замахнулся и ударил мальчика. Предположительно мужчина был пьяный.

Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы установить личность мужчины и выяснить все обстоятельства произошедшего.