Три нижегородки стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис-2023». Фото: организаторы конкурса «Мисс офис-2023».

Три нижегородки прошли в полуфинал Международного конкурса «Мисс офис-2023». Об этом сообщили организаторы.

Кастинг конкурса прошел в Нижнем Новгороде 12 августа. Три нижегородки представят город в следующем этапе конкурса. Среди них, Елена Точилова, которая работает специалистом по внутренним коммуникациям в компании «Срочноденьги». Анна Якубова, которая является менеджером по рекламным возможностям в компании «Акватория развлечений», а также Елизавета Громова - помощник генерального директора в ООО «Фармкомплект».

Учредителем конкурса является компания «Комус». Главный приз победителю – заветная корона и три миллиона рублей на исполнение мечты.