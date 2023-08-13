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НовостиОбщество13 августа 2023 9:45

Три нижегородки стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис-2023»

Главный приз конкурса – три миллиона рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Три нижегородки стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис-2023». Фото: организаторы конкурса «Мисс офис-2023».

Три нижегородки стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис-2023». Фото: организаторы конкурса «Мисс офис-2023».

Три нижегородки прошли в полуфинал Международного конкурса «Мисс офис-2023». Об этом сообщили организаторы.

Кастинг конкурса прошел в Нижнем Новгороде 12 августа. Три нижегородки представят город в следующем этапе конкурса. Среди них, Елена Точилова, которая работает специалистом по внутренним коммуникациям в компании «Срочноденьги». Анна Якубова, которая является менеджером по рекламным возможностям в компании «Акватория развлечений», а также Елизавета Громова - помощник генерального директора в ООО «Фармкомплект».

Учредителем конкурса является компания «Комус». Главный приз победителю – заветная корона и три миллиона рублей на исполнение мечты.