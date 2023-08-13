СК проводит проверку из-за столкновения теплохода с берегом в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба МСУТ СКР.

Следственный комитет проводит проверку аварии с прогулочным теплоходом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба МСУТ СКР.

Напомним, инцидент произошел 12 августа около 15:30. Прогулочный теплоход «Доброход» столкнулся берегом около Канавинского моста. По предварительным данным столкновение произошло из-за технической неполадки. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». В ведомстве добавили, что пострадавших в результате происшествия нет.

-Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в сообщении.