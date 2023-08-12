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НовостиПроисшествия12 августа 2023 14:53

Прогулочный катер врезался в берег в Нижнем Новгороде 12 августа

Прогулочный теплоход с пассажирами врезался в берег у Канавинского моста
Елизавета КОПЫЛОВА
Прогулочный катер врезался в берег в Нижнем Новгороде

Прогулочный катер врезался в берег в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прогулочный катер с пассажирами врезался в берег в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний №1».

Как отмечается, инцидент произошел на Волге рядом с Канавинским мостом. Судя по предоставленным от пассажиров кадрам, на борту находилось достаточно большое количество туристов.

По предварительной информации, никто не пострадал, однако пассажиры были в шоке. Люди уже добрались до суши.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородские спасатели помогли людям, застрявшим на катере в акватории Волги ночью 29 июля.