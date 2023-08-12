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НовостиПроисшествия12 августа 2023 17:23

Массовая авария с пятью автомобилями произошла на Нижневолжской набережной

Пять автомобилей столкнулись на Нижневолжской набережной
Елизавета КОПЫЛОВА
Массовая авария с пятью автомобилями произошла на Нижневолжской набережной. Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".

Массовая авария с пятью автомобилями произошла на Нижневолжской набережной. Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Нижний Новгород».

По предварительно информации, в массовом ДТП пострадали пять человек. На месте работают бригады скорой помощи, а также пожарные. По словам очевидцев, всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, массовая авария произошла на территории микрорайона «Цветы» в Нижнем Новгороде днем 20 июля. Около трех часов дня на проезжей части в районе дома №4 по улице Академика Сахарова столкнулись сразу три легковых автомобиля.