Два человека пострадали в массовой аварии на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде

Водитель одной из легковушек не справился с управлением м выехал на встречную полосу. Фото: принтскрин видео.

Массовая авария произошла на территории микрорайона «Цветы» в Нижнем Новгороде днем 20 июля. Около трех часов дня на проезжей части в районе дома №4 по улице Академика Сахарова столкнулись сразу три легковых автомобиля. Судя по опубликованным в сети кадрам, удар был очень сильным — у двух автомобилей полностью разбита передняя часть, а еще один буквально превратился в груду металла.

- 38-летний водитель не справился с управлением автомобилем БМВ. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Дэо Нексиа», а также с автомобилем «Фольксваген», - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

В результате водитель «Дэо» получил травмы. Его доставили в больницу имени Семашко для оказания медицинской помощи. Кроме того, пострадал пассажир немецкой легковушки. Более подробной информации о состоянии обоих пострадавших пока нет.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, на указанном участке в направлении микрорайона Кузнечиха образовался автомобильный затор. На месте работают дорожные полицейские.