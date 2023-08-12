Десятый образовательно-производственный кластер появится в Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Десятый региональный образовательно-производственный комплекс создадут в Нижегородской области. О подписании соответствующего соглашения сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Как отмечается, кластер создадут на базе Кулебакского металлургического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Обучение студентов будут проводить в тесном взаимодействии с партнером-работодателем АО «Русполимет». Это поможет улучшить ситуацию с кадрами в промышленном кластере «Кулебаки – Выкса – Навашино».

- В 2024 году металлургический кластер откроется в Кулебаках. Помимо Кулебакского металлургического колледжа, в кластер войдет Дзержинский химический техникум имени Красной Армии, - отметил и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Для создания кластера будет предоставлено 129 млн рублей. Из них 100 млн будет выделено из федерального бюджета, 4 млн рублей из регионального и 25 млн рублей предоставит предприятие-партнер. На эти средства сделают ремонт помещений колледжа, а также купят новую мебель. Кроме того, кабинеты оснастят необходимым оборудованием, а преподавателям и управленческому составу проведут повышение квалификации.