Девочку откинуло на 20 метров: Иномарка сбила ребенка и бабушку на пешеходном переходе в Нижегородской области

На пешеходном переходе иномарка сбила 8-летнюю девочку с бабушкой.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Страшное ДТП произошло в Уренском районе Нижегородской области. Утром 10 августа на пешеходном переходе иномарка сбила 8-летнюю девочку с бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
67-летний водитель автомобиля «Форд Куга» двигался по улице Юбилейной в поселке Арья. Он не пропустил ребенка с бабушкой, которые переходили дорогу по «зебре», и сбил их.
Водитель автомобиля «Форд Куга» двигался по улице Юбилейной в поселке Арья.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
От резкого удара 8-летнюю девочку отбросило белее чем на 20 метров от пешеходного перехода. 60-летняя женщина упала на месте столкновения.
После этого водитель иномарки снес дорожный знак и наехал на автобусную остановку.
После этого водитель иномарки снес дорожный знак.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Как отмечают сотрудники УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, водитель «Форда» в момент аварии был трезвым.
– Девочка находится в тяжелом состоянии. Водитель двигался с превышением скоростного режима, – добавляют в ведомстве.
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