Девочку откинуло на 20 метров: Иномарка сбила ребенка и бабушку на пешеходном переходе в Нижегородской области

На пешеходном переходе иномарка сбила 8-летнюю девочку с бабушкой. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло в Уренском районе Нижегородской области. Утром 10 августа на пешеходном переходе иномарка сбила 8-летнюю девочку с бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

67-летний водитель автомобиля «Форд Куга» двигался по улице Юбилейной в поселке Арья. Он не пропустил ребенка с бабушкой, которые переходили дорогу по «зебре», и сбил их.

Водитель автомобиля «Форд Куга» двигался по улице Юбилейной в поселке Арья. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

От резкого удара 8-летнюю девочку отбросило белее чем на 20 метров от пешеходного перехода. 60-летняя женщина упала на месте столкновения.

После этого водитель иномарки снес дорожный знак и наехал на автобусную остановку.

После этого водитель иномарки снес дорожный знак. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Как отмечают сотрудники УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, водитель «Форда» в момент аварии был трезвым.

– Девочка находится в тяжелом состоянии. Водитель двигался с превышением скоростного режима, – добавляют в ведомстве.

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