Нижегородские волонтеры приютили 10 спасенных из зоны СВО собак. Фото: «Сострадание НН» во «ВКонтакте».

Нижегородские волонтеры приютили 10 собак из зоны СВО. Об этом сообщили в фонде «Сострадание НН».

Собак в Нижний Новгород приняли от севастопольских волонтеров. Все они в хорошем состоянии, есть щенки, молодые и один слепой старичок.

Как отмечается, большинство собак стерилизовали в клиниках Севастополя. Однако некоторые из них нуждаются в медицинской помощи. Например, старичку требуется лечение или операция на глаза, его ждет осмотр у офтальмолога.

Четыре собаки нуждаются в кастрации или стерилизации. Кроме того, собаки нуждаются в обработке от глист и клещей, а также в первичном осмотре, чтобы понять общее состояние здоровья. Также собакам требуется вакцинация от бешенства, корм, ошейники, поводки и впитывающие пеленки.

- Самое главное - собакам нужен новый дом! И как можно скорее. Чем быстрее мы найдем добрые руки для этих малышей, тем скорее сможем принять новых собак из зоны СВО, - добавили представители приюта.