Региональный проектный офис ПФКИ открылся в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открылся на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, проектный офис стал первым в ПФО и вторым в России. Открыть офис ПФКИ предложил губернатор области Глеб Никитин в апреле 2023 года во время официального визита генерального директора ПФКИ Романа Карманова в регион.

- Нижегородская область принимает активное участие в конкурсах Фонда. По итогам проведения второго конкурса 2023 года регион входит в первую десятку в России по количеству поддержанных проектов. Но потенциал далеко не исчерпан - у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив, - отметил Глеб Никитин.

Проектный офис ПФКИ будет работать с представителями муниципальных учреждений культуры, индивидуальными предприниматели и коммерческими организациями, а также другими нижегородцами, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Кроме того, специалисты проектного офиса будут проводить обучающие мероприятия.

- В рамках поддержки от Президентского фонда культурных инициатив, который работает больше двух лет, Нижегородская область получила более 184 млн рублей на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями. По количеству поддержанных проектов регион занимает 11-е место по стране среди 89 субъектов, - сказал во время открытия проектного офиса начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.