ГУФСИН объяснили появление кафе на территории СИЗО в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУФСИН объяснили появление кафе на территории СИЗО №1 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, кафе открыли еще в 2022 году. Изначально оно предназначалось для сотрудников следственного изолятора, а также ветеранов УИС и сотрудников учреждений.

Территория кафе открыта, а само заведение находится на оживленной улице. Со временем туда стали ходить все желающие.

Работа кафе организована в рамках приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а все доходы направляют в территориальное казначейство.