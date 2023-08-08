15-метровый арт-объект в виде коня появится на берегу Волги в Городце

15-метровый арт-объектов в виде коня появится на берегу Волги в Городце Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Арт-объект в виде 15-метрового коня появится на берегу Волги в Городце. Его создадут в рамках открытого конкурса «НАГОРОДИ». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Как отмечается, участники представят свои арт-объекты, а работа победителя появится на берегу Волги. Цель конкурса – повысить внимание к Городцу со стороны реки. Арт-объект коня будет виден со всех теплоходов, яхт и лодок, которые проходят по Волге мимо Городца.

Организаторы объяснили, что конь должен отражать идентичность Городца. Паблик-арт сможет служить смотровой площадкой и быть частью детской площадки, что подразумевает доступ гостей наверх. Арт-объект должен создавать уникальный образ и визуально улучшать публичное пространство.

Участники могут отправить заявку до 20 октября и ждать итогов конкурса. Победителя назовут 30 ноября. За первое место победитель получит денежный приз в размере 70 тысяч рублей, а за второе место приз будет 30 тысяч рублей.