Гостиницу планируют построить рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс.Карты

Четырехэтажную гостиницу планируют построить рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального минграда.

Согласно протоколу заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки от 26 июня, «Нижавтострой» может возвести гостиницу на земельном участке по адресу: улица Ильинская, 56. Участок арендован компанией в 2009 году на срок до 49 лет.

Кроме того, на участке расположена часть объекта культурного наследия – усадьбы Рябининой, построенной в 1820 году. Поэтому комиссия рекомендовала ООО «Нижавтострой» перед подготовкой плана гостиницы разработать проект объединенной зоны охраны ОКН «Усадьба Рябининой», «Дом Ложкаревых», «Жилой дом» и «Ансамбль Вознесенской церкви», а также организовать историко-культурную экспертизу.

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