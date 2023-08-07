Гостиницу планируют построить рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде.
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Четырехэтажную гостиницу планируют построить рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального минграда.
Согласно протоколу заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки от 26 июня, «Нижавтострой» может возвести гостиницу на земельном участке по адресу: улица Ильинская, 56. Участок арендован компанией в 2009 году на срок до 49 лет.
Кроме того, на участке расположена часть объекта культурного наследия – усадьбы Рябининой, построенной в 1820 году. Поэтому комиссия рекомендовала ООО «Нижавтострой» перед подготовкой плана гостиницы разработать проект объединенной зоны охраны ОКН «Усадьба Рябининой», «Дом Ложкаревых», «Жилой дом» и «Ансамбль Вознесенской церкви», а также организовать историко-культурную экспертизу.
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