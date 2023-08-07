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НовостиОбщество7 августа 2023 8:24

Скульптуру оленя установили у входа в нижегородский аэропорт

Она сделана из стали в полигональной технике
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Скульптуру оленя установили у входа в нижегородский аэропорт. ФОТО: телеграм-канал министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

Скульптуру оленя установили у входа в нижегородский аэропорт. ФОТО: телеграм-канал министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

У входа в нижегородский аэропорт имени Чкалова установили скульптуру оленя. Она выполнена из нержавеющей стали в полигональной технике. Благодаря этому скульптура сверкает и переливается на солнце. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

- Ещё один символ региона появился в Нижнем Новгороде, - говорится в сообщении. - Скульптуру оленя установили у входа в международный аэропорт имени Чкалова по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По мнению авторов, это станет еще одной достопримечательностью города, где туристы смогут сделать яркие фотографии на память.