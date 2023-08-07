Милан на кухне: Нижегородской ведущей сделали ремонт в шоу «Квартирный вопрос»

Нижегородской ведущей отремонтировали кухню в миланском стиле. Фото: сайт передачи «Квартирный вопрос»

Для нижегородской телеведущей Марианны Лобковой и ее мужа конькобежца Дмитрия сделали ремонт кухни в миланском стиле. Кухню обновили в рамках шоу «Квартирный вопрос». Выпуск передачи вышел в эфир канала НТВ в субботу, 5 августа.

– Наверное, стиль можно назвать современная классика с итальянским акцентом. Плитка на полу подобрана гениально – технически она расширяет пространство, эмоционально – отсылает к Италии. Кухонный гарнитур интересно задуман – он имеет два уровня навесных ящиков. Отдельное восхищение – столешнице из нежного бежевого мрамора. Это произведение искусства, – отмечает героиня выпуска Марианна Лобкова.

Интерьер кухни выполнен в оттенках бежевого, молочного и серого. На одной из стен кухни появилось авторское панно, а прихожую украшает историческая лепнина.

Из итальянского мрамора была изготовлена не только столешница на кухне, но и фигурный фартук. Также для проекта дизайнер выбрал раскладной стол с круглой столешницей, на случай приема гостей на кухне.

Согласно справочной смете, на ремонт ушло около 2 118 774 рублей.

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