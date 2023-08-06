Евгений Люлин: Горьковская магистраль считается одним из лучших филиалов РЖД. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем железнодорожника. Профессиональный праздник отмечают 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Евгений Люлин отметил, что железная дорога – это не только основа транспортной отрасли, но также и символ прогресса. Главное условие успеха «Российских железных дорог» по мнению председателя Заксобрания, – ответственность и профессионализм машинистов, рабочих, строителей, ремонтников, инженеров и диспетчеров.

– Горьковская магистраль по праву считается одним из лучших филиалов РЖД. Вы и ваши коллеги работаете над обновлением подвижного состава, повышением безопасности и комфорта пассажиров, эффективности и удобства перевозок – внедряете электронные сервисы и услуги, – сказал Евгений Люлин.

Председатель ЗСНО пожелал успехов, здоровья и благополучия работникам и ветеранам железнодорожного транспорта.

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