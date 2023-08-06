17-летняя девушка пропала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Фото: группа поисково-спасательного центра «Рысь» во ВКонтакте

17-летняя девушка ушла из дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и не вернулась. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь» во ВКонтакте.

Аиша Зарбалиева ушла из дома по улице 6 Микрорайон, 1А, 5 августа в 22.00. После этого, домой она не возвращалась.

Приметы девушки: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, темно-русые длинные волосы, карие глаза. Аиша была одета в белую футболку в сиреневую полоску, черные брюки и белые кроссовки. С собой взяла черный рюкзак.

– Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102, – пишут в группе представители поисково-спасательного отряда.