Суд арестовал 21-летнюю нижегородку, которая убила 16-летнего подростка. Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Суд заключил под стражу 21-летнюю девушку, которая убила 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, ночью 4 августа в одной из квартир на улице Карла Маркса собралась компания друзей. Сначала они просто выпивали, но потом между ними разгорелся конфликт. В результате нижегородка схватила нож и ранила 16-летнего подростка в грудь. От полученных ранений он скончался на месте.

По факту произошедшего в СК завели уголовное дело по статье «Убийство». К расследованию подключилась прокуратура.

Как стало известно, сейчас 21-летняя нижегородка находится в СИЗО. Ее заключили под стражу на два месяца.