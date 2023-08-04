Молодая нижегородка заколола 16-летнего подростка после совместной попойки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая история произошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода – здесь 21-летняя девушка заколола подростка после совместной попойки. К сожалению, спасти парня не удалось.

- По версии следствия, ночью 4 августа в одной из квартир на улице Карла Маркса собралась компания друзей. Сначала они просто выпивали, но потом между ними разгорелся конфликт, - сообщили пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате нижегородка схватила нож и ранила 16-летнего подростка в грудь. От полученных ранений он скончался на месте.

Сразу же после трагедии на место происшествия приехали следователи и завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Свою вину в совершенном преступлении женщина уже признала, - рассказывают следователи. – Она задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что на главной пешеходной улице Большой Покровской толпа мужчин набросилась на двух 18-летних подростков и принялась избивать. Поводом стали белые волосы у ребят.

- Все случилось около полуночи 1 августа. Увидели толпу людей. Они начали ребятам что-то кричать про волосы белые, вслед свистеть, — рассказала мама одного из потерпевших. Когда подростки обернулись, на них сразу же налетели. Нападавших было около 11 человек.

Вскоре двоих нападавших удалось задержать. Ими оказались молодые местные жители, одному из которых 16 лет.