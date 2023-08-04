Мастер-план КРТ в районе улицы Горького обновили в Нижнем Новгороде. Фото: министерство градостроительной деятельности Нижегородской области
Обновленный мастер-план КРТ в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная представили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Нижегородского минграда.
Согласно мастер-плану, около улицы Максима Горького построят многоквартирный девятиэтажный дом, на первом этаже которого будут размещаться офисы. По плану, под жилым домом оборудуют одноуровневую подземную парковку на 46 машино-мест.
В девятиэтажке по проекту будут проживать 154 человека. Поэтому необходимо 11 дополнительных мест в детских садах и 16 – в школах.
Для строительства нового многоквартирного дома, мастер-планом предусматривается снос четырех домов на улице Большой Перекрестной. Это дома под номерами 31, 31а, 33, 35.
Проект планируют реализовать за пять лет.
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