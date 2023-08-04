Учебный центр подготовки бойцов появится в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учебный центр специального назначения «Сталь» появится в Нижнем Новгороде. В нем будут подготавливать бойцов к выполнению наиболее амбициозных боевых задач. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На данный момент уже строится лагерь, и разрабатываются программы подготовки бойцов. Также идет подбор инструкторов, и формируется система отбора бойцов.

Учебный центр создают совместно со Штабом Захара Прилепина. Руководителем проекта является Сергей Вихарев, позывной – «Пардус». Как отмечает, Глеб Никитин, у Сергея Вихарева серьезный боевой опыт.

– В планах – полноценная боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения. В учебном центре будут доступны и программы для тех, кто только еще хочет получить военную специальность, – добавил Глеб Никитин.

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